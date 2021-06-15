¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 210

hoster:
Sólo por interés, fui a ver a YaleAnne, sin señal.
Sí, y ha limpiado su historia como si nunca hubiera pasado nada, una nueva vida desde cero, pero sabemos que es una persona "legendaria".
Aleksey Semenov:
Sí, y nadie es responsable, la culpa es del mercado, conveniente. Anna está contenta, el sitio está en negro, y los abonados están jodidos.
 
hoster:
¿Cuándo se van a dar cuenta estas pobres almas de que no pueden ganar dinero con el forex?

 
Vladimir Tkach:

Nunca. Siempre son nuevos. Como los moteros.

 
Grigori.S.B:

¿Para qué estamos sentados aquí?

 
Uladzimir Izerski:

Pensaba que éramos espectadores/fans, no abonados.

 
Grigori.S.B:

Es interesante que los cabezas de alce siempre ganen contra los hámsters inteligentes).

 

La foto con los abonados parece extraña. Cuantos más abonados haya, más pronunciado será el calendario de drenaje.

Uladzimir Izerski:

Pues bien, no corre ningún peligro (suscriptores).
 
hoster:
Baskakov, eres tan molesto. Has sido expulsado. Y tú sigues saliendo a la palestra.

