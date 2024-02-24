Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2685
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Por qué medios?
En libros antiguos, por ejemplo, de análisis técnico, martingalas de todo tipo, sobre indicadores.
Publicada documentación sobre las nuevas características de las matrices y vectores incorporados:
Consulte las descripciones de las funciones.
Si puede hacernos llegar sus comentarios e ideas, se lo agradeceremos mucho.
Renat, ¿podrías decirme si las matrices multidimensionales no están disponibles?
Donde la matriz representa un espacio n-dimensional.
Una representación multidimensional estaría bien.
matrix matrix_a(4, 8, 3);
Renat, ¿puedes decirme si las matrices multidimensionales no están disponibles?
Donde la matriz es un espacio n-dimensional.
Una representación multidimensional estaríabien.
Puedes utilizar las matrices estándar habituales hasta la 4ª dimensión o tus propias clases. Pero las matemáticas ya tendría que hacer usted mismo.
Hemos hecho un buen trabajo con las matemáticas básicas de vectores y matrices. Si los desarrolladores las utilizan, cubrirá el 99% de las necesidades.
Por supuesto, ampliaremos el conjunto de matemáticas aún más.
Los nuevos no son mejores.
¿Cómo puedo saber si esta señal tiene alfa
Publicada documentación sobre las nuevas características de las matrices y vectores incorporados:
Consulte las descripciones de las funciones.
Si puede hacernos llegar sus comentarios e ideas, se lo agradeceremos mucho.
No he encontrado la inicialización por valores de matriz, sería conveniente deshacerse de bucles.
Por ejemplo, es necesario transferir valores del buffer indicador a un vector o matriz.
Parece que no tengo más preguntas hasta ahora, todo está bien descrito
No he encontrado la inicialización por valores de matriz, sería conveniente deshacerse de los bucles.
Por ejemplo, es necesario transferir valores desde el búfer indicador a un vector o matriz
Parece que no tengo más preguntas hasta ahora, todo está bien descrito
El siguiente conjunto de funciones son varios intercambios entre MqlRates, MqlTick, etc., incluyendo la recepción directa de datos de precios en vectores y matrices.
El artículo con ejemplos detallados está casi listo.
El siguiente conjunto de funciones es una variedad de intercambios entre MqlRates, MqlTick, etc., incluyendo la recuperación directa de datos de precios en vectores y matrices.
El artículo con ejemplos detallados está casi listo.
Engle Granger y Dickey-Fuller tests.
Y para matrices Johansen test.
Por favor, añada métodos para vectores
Engle Granger y Dickey-Fuller tests.
Y para matrices Johansen test.
Gracias, vamos a echar un vistazo y pensar en la aplicación.