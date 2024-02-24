Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2688
La frase resaltada suena rara.
Y no me atribuyas el deseo de enseñar o pedir algo. Sólo contemplo y doy mi valoración. El hecho de que el proyecto ya ha pasado el pico de su desarrollo es obvio. El tema de cripto es fallido, con el tema de ML en el papel de ponerse al día, no hay versión normal de navegador y, al parecer, no la habrá.
Webterminal moderno aquí: https://www.mql5.com/ru/trading
El tema crypto es enyesado y arrastrado al fondo legal por los jugadores en masa cada semana. Por lo tanto, no lo tocamos. No discutimos este tema.
Con el tema ML no estamos a la altura, sino entre la calidad de los que trabajan en el tema y ofrecen soluciones integrales. Vamos a ver lo que vamos a construir consistentemente en los próximos 6 meses.
Pocos lenguajes tienen tipos nativos vector, matrix, complex y operaciones sobre ellos. Es difícil construir machine learning sin ellos.
Para ofrecer a los consumidores a implementar Python + Tensorflow (+CUDA para el postre) es un suicidio y la incapacidad para proteger y vender los frutos de su trabajo.
Pero estamos luchando por un archivo *.ex5 dentro de un terminal común sin necesidad de poner nada adicional. Y el soporte de OpenCL cubre la más amplia gama de aceleradores a diferencia de CUDA.
¿En qué se diferencia este paquete del nuevo paquete https://github.com/Kinzel/mt5R?
El paquete no es en absoluto nuevo y aparentemente (como la mayoría) está abandonado por el autor. La última actividad fue hace 1,5 años. R es tan demandado que sólo se mueve por el hype
Eché un vistazo rápido - el paquete de Kinzel asume el intercambio de datos a través de archivos o (si *.mqh falta en el proyecto) a través de socket; Enfoque original - no publicar todos los archivos de origen :-)
La frase resaltada suena ridícula.
Estoy de acuerdo, pero lo curioso es que corresponde a la historia real.
... El tema Crypto ha fracasado, con el tema ML en el papel de ponerse al día, no hay versión normal del navegador y, al parecer, no habrá más.
Y también hay problemas de larga data con el comercio de instrumentos de cambio (con el eterno esquivar de metaquotes a los corredores y la espalda). Pero todo va bastante bien con el mercado minorista de divisas, lo que da una idea de la cuestión.
Todo está publicado ahí, no has mirado bien...
Oups ... no de la entrega terminal, y no está en el paquete.
Bueno, no importa. IMHO tales cosas deben resolverse a través de Middle-ware - al menos bases intermedias. El terminal suministra el historial y las cotizaciones, toma decisiones/previsiones y negocia en base a ellas. Herramientas depuradas y probadas hacen los cálculos. La "división del trabajo" normal y la infraestructura para ello están ahí. No es gratis, pero está ahí :-) Excepto el terminal, claro. Por lo demás, alquila tantos gigabytes y teraflops como necesites y calcula lo que quieras, lo que sepas hacer.
El mt-R en algún momento fue sólo una solución de terminal - arrancaba R y se comunicaba con él vía pipe. Probablemente aún lo sea
Parecen tener áreas diferentes - en tu enlace comerciar y obtener cotizaciones, y en el mío - intercambiar arrays y ejecutar comandos en R.
También puede importar que en C# se pueda trabajar con R al estilo mt-R (algo de portabilidad)
Y así otro tema, aparentemente positiva, se ha reducido a una discusión de los problemas de stRajduzhdushchih 😆 Y por ejemplo los mismos intercambios cripto no dan Rapi, sólo python? Y escribí durante varios años que nadie necesita R
PiaRem lentamente) Por cierto, no está claro por qué nadie ha hecho un análogo de mt-R para python. Recuerdo que tenía un artículo sobre sockets, pero allí parecía ser posible transferir sólo datos, no comandos.
Por cierto, no entiendo por qué nadie ha hecho un análogo de mt-R para python. Recuerdo que tenía un artículo sobre sockets, pero creo que sólo se podían transferir datos, no comandos.
Estaba esperando que se permitieran sockets en el tester, pero no sucedió. También tuve la loca idea de usar MT5 tester para scripts en python, pero luego me di cuenta de que es mejor reescribirlo en el lenguaje de la plataforma, y luego me di cuenta de que mi propio tester no está mal también
Y entonces se añadió la posibilidad de operar desde python y se eliminó la necesidad de sockets. No uso el reenvío de mensajes y valores de indicadores. Lo primero no lo entiendo, lo segundo tampoco, se puede calcular cualquier indicador en el cuerpo del bot
Al final, la posición de Renat resultó ser correcta en principio, que es algunos excesos ... bueno, al menos en mi caso.Ah, entonces me compré un Mac y python no funciona tan bien como todo lo demás. No voy a escribir cuánto dolor experimenté al instalar paquetes de python en Mac M1, todo lo demás parecerá como flores. Acabo de retroceder para transferir la lógica a los bots desde python.