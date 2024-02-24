Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2690

Maxim Dmitrievsky #:
Datos tabulares = series temporales como tablas, al fin y al cabo son cosas diferentes

No se trata de ofender, se trata de experiencia en escribir TS diferentes. A veces es divertido leer cuando una red de 500 capas se adjunta a un gráfico de cotizaciones

Por supuesto, los datos tabulares y series de tiempo son cosas diferentes.

Y no se puede discutir.

Especialmente hilarante son series de artículos como la red neuronal es simple. Como un ejemplo de programación en MKL - bueno, pero para la práctica - cero. Bueno, esto ya es refunfuñar.

Buena suerte a todos

Vladimir Perervenko #:

Por supuesto, los datos tabulares y las series temporales son cosas distintas.

Eso no se puede discutir.

Especialmente hilarante es la serie de artículos como la red neuronal es simple. Como un ejemplo de programación en MKL - bueno, pero para la práctica - cero. Bueno, esto ya es una queja.

Buena suerte a todos

Leedlo si aún no lo habéis visto.

hay una clasificación de clasificadores

https://www.timeseriesclassification.com

Que yo recuerde, las redes neuronales no estaban en los primeros puestos de la lista
TabNet depende en gran medida del conjunto de datos y de las características seleccionadas

A veces casi no hay diferencias con otros clasificadores

Así que me gustaría más especificidad a la hora de presionar para aplicar algo. ¿Es este clasificador tan superior.

https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf

He probado arquitecturas similares para sintetizar nuevos datos. Todas las redes neuronales funcionaron peor que GMM en series temporales de divisas (menos plausibles). Mientras que en datos tabulares simples funcionaban bien. No recuerdo si había Tabnet.

Por eso escribí la aclaración de que datos tabulares != series temporales en forma de tablas, los resultados serán peores.
 
Vladimir Perervenko #:

De qué estás hablando. Crypto exchanges (específicamente Binance) proporciona...

Yo también pensaba meter las narices en las biblias, pero me lo pensé y me dio pena la hora....

Es difícil para un pythonista cuando todo el mundo está escribiendo en R en el hilo))))
Oh, ¿cómo es eso? Python está en la parte superior, ¿cómo es eso? )))))) no es la parte superior decide lo que es mejor?
mytarmailS #:
Yo también pensé en meter las narices en las biblias, pero me lo pensé y lo siento por el tiempo....

Es difícil para un pythonista cuando todo el mundo escribe en R en una rama)))
Oh, ¿cómo es eso? Python está en la parte superior, ¿cómo es eso? )))))) no es la parte superior decide lo que es mejor?
No hay SDK, solo biblias de izquierdas. Api oficial solo para Java y python. Todo se ha ido de nuevo.

¿Qué estás escribiendo ahí? Al menos muéstrame una solución. Pisuns. Luego mete las narices en lo que escribes.

Dónde hay al menos una solución normal integrada? Una que se pueda usar sin lágrimas de dolor y emoción 😀 .

Alexey hizo una solución normal con catbust, versión terminal. Sugerí un análogo a través de python. Todo funciona en terminal.

Hay lo mismo para LGBM
ZY mis soluciones se utilizan en el mercado por los desarrolladores, que tipo de pistas que están integrados. Y en 2 clics.


Cuando ironizas, mira primero lo que has hecho tu mismo... y de hecho nada, has convertido paquetes en R.

Usted puede lanzar paquetes entre sí en otro foro, supongo que nada va a cambiar en términos de desarrollo de MO en el comercio.

 

Cuando se usa R, el producto es tan chulo que da pena venderlo 😁.

Estoy totalmente de acuerdo en que el producto final (para mt5) debería consistir en un archivo ex5 sin integraciones y (preferiblemente) sin archivos adicionales. La historia de conseguirlo no es tan importante, lo principal es que funcione (o que se venda).

 
Aleksey Nikolayev #:

Usar R hace que un producto sea tan chulo que da pena venderlo 😁

Estoy totalmente de acuerdo en que el producto final (para mt5) debería consistir en un archivo ex5 sin integraciones y (preferiblemente) sin archivos adicionales. La historia de conseguirlo no es tan importante, lo principal es que funcione (o que se venda).

Estoy de acuerdo y creo que este es el camino correcto. Todo debe estar en el exe, no debe arrancar nada. Si no, no es un producto para vender.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Estoy de acuerdo y creo que esta es la manera correcta. Todo debe estar en el exe, no debe sacar nada. De lo contrario no es un producto para la venta.

Que se lo digan a amazon y google. Que no construyen su negocio correctamente y su infraestructura es errónea :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

Que se lo digan a amazon y google. Que se han equivocado de negocio y de infraestructura :-)

Hablaba de una situación concreta, no de todo en el mundo, y en esta situación concreta tiene razón
 
mytarmailS #:
Hablaba de una situación concreta, no de todo en el mundo, y en esta situación concreta tiene razón

Yo tampoco entendí el sentido del comentario del compañero, porque dijo explícitamente que se refería a mt5.

