Datos tabulares = series temporales como tablas, al fin y al cabo son cosas diferentes
Por supuesto, los datos tabulares y series de tiempo son cosas diferentes.
Y no se puede discutir.
Especialmente hilarante son series de artículos como la red neuronal es simple. Como un ejemplo de programación en MKL - bueno, pero para la práctica - cero. Bueno, esto ya es refunfuñar.
Buena suerte a todos
Leedlo si aún no lo habéis visto.
hay una clasificación de clasificadores
https://www.timeseriesclassification.comQue yo recuerde, las redes neuronales no estaban en los primeros puestos de la lista
TabNet depende en gran medida del conjunto de datos y de las características seleccionadas
A veces casi no hay diferencias con otros clasificadores
Así que me gustaría más especificidad a la hora de presionar para aplicar algo. ¿Es este clasificador tan superior.
https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf
He probado arquitecturas similares para sintetizar nuevos datos. Todas las redes neuronales funcionaron peor que GMM en series temporales de divisas (menos plausibles). Mientras que en datos tabulares simples funcionaban bien. No recuerdo si había Tabnet.Por eso escribí la aclaración de que datos tabulares != series temporales en forma de tablas, los resultados serán peores.
De qué estás hablando. Crypto exchanges (específicamente Binance) proporciona...
Yo también pensé en meter las narices en las biblias, pero me lo pensé y lo siento por el tiempo....
Cuando ironizas, mira primero lo que has hecho tu mismo... y de hecho nada, has convertido paquetes en R.
Usted puede lanzar paquetes entre sí en otro foro, supongo que nada va a cambiar en términos de desarrollo de MO en el comercio.
Cuando se usa R, el producto es tan chulo que da pena venderlo 😁.
Estoy totalmente de acuerdo en que el producto final (para mt5) debería consistir en un archivo ex5 sin integraciones y (preferiblemente) sin archivos adicionales. La historia de conseguirlo no es tan importante, lo principal es que funcione (o que se venda).
Estoy de acuerdo y creo que este es el camino correcto. Todo debe estar en el exe, no debe arrancar nada. Si no, no es un producto para vender.
Que se lo digan a amazon y google. Que no construyen su negocio correctamente y su infraestructura es errónea :-)
Hablaba de una situación concreta, no de todo en el mundo, y en esta situación concreta tiene razón
Yo tampoco entendí el sentido del comentario del compañero, porque dijo explícitamente que se refería a mt5.