CFuzzyVariable
Clase con cuya ayuda se crean las variables difusas de tipo general.
Descripción
Una variable difusa, en nuestro caso, se define con los siguientes parámetros:
- valor máximo de la variable.
- valor mínimo de la variable;
- nombre de la variable difusa;
- conjunto de términos (conjunto de todos los valores posibles que puede adoptar una variable lingüística).
Declaración
|
class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl
Encabezamiento
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>
|
Jerarquía de herencia
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CFuzzyVariable
Métodos de clase
|
Método de clase
|
Descripción
|
Añade un término difuso a la variable difusa.
|
Obtiene un término difuso según el nombre establecido.
|
Retorna y establece el valor máximo para una variable difusa.
|
Retorna y establece el valor mínimo para una variable difusa.
|
Retorna y establece la lista de términos difusos para una variable difusa dada.
|
Retorna y establece la lista de términos difusos para una variable difusa dada.