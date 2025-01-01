DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaVariables para los sistemas difusosCFuzzyVariable 

CFuzzyVariable

Clase con cuya ayuda se crean las variables difusas de tipo general.  

Descripción

Una variable difusa, en nuestro caso, se define con los siguientes parámetros:

  • valor máximo de la variable.
  • valor mínimo de la variable;
  • nombre de la variable difusa;
  • conjunto de términos (conjunto de todos los valores posibles que puede adoptar una variable lingüística).  

Declaración

   class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CFuzzyVariable

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

AddTerm

Añade un término difuso a la variable difusa.

GetTermByName

Obtiene un término difuso según el nombre establecido.

Max

Retorna y establece el valor máximo para una variable difusa.

Min

Retorna y establece el valor mínimo para una variable difusa.

Terms

Retorna y establece la lista de términos difusos para una variable difusa dada.

Values

Retorna y establece la lista de términos difusos para una variable difusa dada.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CNamedVariableImpl

Name, Name