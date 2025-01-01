CFuzzyVariable

Classe de création de variables floues génériques.

Description

Ici, une variable floue est créée avec les paramètres suivants :

valeur maximum de la variable ;

valeur minimum de la variable ;

nom de la variable floue ;

ensemble de termes (ensemble de toutes les valeurs possibles qu'une variable linguistique peut reçevoir).

Déclaration

class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

Titre

#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject INamedValue INamedVariable CNamedVariableImpl CFuzzyVariable

Méthodes de classe

Méthode de classe Description AddTerm Ajoute un terme flou simple à une variable floue. GetTermByName Retourne le terme flou ayant le nom spécifié. Max Retourne et définit la valeur maximum d'une variable floue. Min Retourne et définit la valeur minimum d'une variable floue. Terms Retourne et définit la liste des termes flous d'une variable floue donnée. Values Retourne et définit la liste des termes flous d'une variable floue donnée.