CFuzzyVariable 

CFuzzyVariable

Classe de création de variables floues génériques.  

Description

Ici, une variable floue est créée avec les paramètres suivants :

  • valeur maximum de la variable ;
  • valeur minimum de la variable ;
  • nom de la variable floue ;
  • ensemble de termes (ensemble de toutes les valeurs possibles qu'une variable linguistique peut reçevoir).  

Déclaration

   class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

Titre

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CFuzzyVariable

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

AddTerm

Ajoute un terme flou simple à une variable floue.

GetTermByName

Retourne le terme flou ayant le nom spécifié.

Max

Retourne et définit la valeur maximum d'une variable floue.

Min

Retourne et définit la valeur minimum d'une variable floue.

Terms

Retourne et définit la liste des termes flous d'une variable floue donnée.

Values

Retourne et définit la liste des termes flous d'une variable floue donnée.

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CNamedVariableImpl

Name, Name