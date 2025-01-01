CFuzzyVariable
Classe de création de variables floues génériques.
Description
Ici, une variable floue est créée avec les paramètres suivants :
- valeur maximum de la variable ;
- valeur minimum de la variable ;
- nom de la variable floue ;
- ensemble de termes (ensemble de toutes les valeurs possibles qu'une variable linguistique peut reçevoir).
Déclaration
|
class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl
Titre
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CFuzzyVariable
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Ajoute un terme flou simple à une variable floue.
|
Retourne le terme flou ayant le nom spécifié.
|
Retourne et définit la valeur maximum d'une variable floue.
|
Retourne et définit la valeur minimum d'une variable floue.
|
Retourne et définit la liste des termes flous d'une variable floue donnée.
|
