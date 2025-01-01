CFuzzyVariable
Класс, с помощью которого создаются нечеткие переменные общего вида.
Описание
Нечеткая переменная в нашем случае задается следующими параметрами:
- максимальное значение переменной;
- минимальное значение переменной;
- имя нечеткой переменной;
- терм-множество (множество всех возможных значений, которые способна принимать лингвистическая переменная).
Декларация
|
class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl
Заголовок
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>
|
Иерархия наследования
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CFuzzyVariable
Методы класса
|
Метод класса
|
Описание
|
Добавляет один нечеткий терм к нечеткой переменной.
|
Получает нечеткий терм по заданному имени.
|
Возвращает и устанавливает максимальное значение для нечеткой переменной.
|
Возвращает и устанавливает минимальное значение для нечеткой переменной.
|
Возвращает и устанавливает список нечетких термов для данной нечеткой переменной.
|
Возвращает и устанавливает список нечетких термов для данной нечеткой переменной.