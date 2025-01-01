ДокументацияРазделы
Класс, с помощью которого создаются нечеткие переменные общего вида.  

Описание

Нечеткая переменная в нашем случае задается следующими параметрами:

  • максимальное значение переменной;
  • минимальное значение переменной;
  • имя нечеткой переменной;
  • терм-множество (множество всех возможных значений, которые способна принимать лингвистическая переменная).  

Декларация

   class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CFuzzyVariable

Методы класса

Метод класса  

Описание

AddTerm

Добавляет один нечеткий терм к нечеткой переменной.

GetTermByName

Получает нечеткий терм по заданному имени.

Max

Возвращает и устанавливает максимальное значение для нечеткой переменной.

Min

Возвращает и устанавливает минимальное значение для нечеткой переменной.

Terms

Возвращает и устанавливает список нечетких термов для данной нечеткой переменной.

Values

Возвращает и устанавливает список нечетких термов для данной нечеткой переменной.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CNamedVariableImpl

Name, Name