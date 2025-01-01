AddTerm 퍼지 변수에 퍼지 항 하나를 추가하기.

GetTermByName 지정된 이름으로 퍼지 항을 가져오기.

Max 퍼지 변수 최대 값을 가져오고 설정하기.

Min 퍼지 변수에 대한 최소 값을 가져오고 설정하기.

Terms 지정된 퍼지 변수에 대한 퍼지 항의 목록을 가져오고 설정하기.