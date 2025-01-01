MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステム変数CFuzzyVariable
일반 퍼지 변수를 만들기 위한 클래스.
설명
여기서 퍼지 변수는 다음 매개변수를 사용하여 생성됩니다:
- 최대 변수 값;
- 최소 변수 값;
- 퍼지 변수 이름;
- 항 집합 (언어 변수가 수신할 수 있는 모든 가능한 값의 집합).
선언
|
class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl
제목
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>
|
상속 계층
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CFuzzyVariable
클래스 메서드
|
클래스 메서드
|
설명
|
퍼지 변수에 퍼지 항 하나를 추가하기.
|
지정된 이름으로 퍼지 항을 가져오기.
|
퍼지 변수 최대 값을 가져오고 설정하기.
|
퍼지 변수에 대한 최소 값을 가져오고 설정하기.
|
지정된 퍼지 변수에 대한 퍼지 항의 목록을 가져오고 설정하기.
|
