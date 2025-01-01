문서화섹션
CFuzzyVariable

일반 퍼지 변수를 만들기 위한 클래스.  

설명

여기서 퍼지 변수는 다음 매개변수를 사용하여 생성됩니다:

  • 최대 변수 값;
  • 최소 변수 값;
  • 퍼지 변수 이름;
  • 항 집합 (언어 변수가 수신할 수 있는 모든 가능한 값의 집합).  

선언

   class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

제목

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

상속 계층

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CFuzzyVariable

클래스 메서드

클래스 메서드  

설명

AddTerm

퍼지 변수에 퍼지 항 하나를 추가하기.

GetTermByName

지정된 이름으로 퍼지 항을 가져오기.

Max

퍼지 변수 최대 값을 가져오고 설정하기.

Min

퍼지 변수에 대한 최소 값을 가져오고 설정하기.

Terms

지정된 퍼지 변수에 대한 퍼지 항의 목록을 가져오고 설정하기.

Values

지정된 퍼지 변수에 대한 퍼지 항의 목록을 가져오고 설정하기.

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

CNamedVariableImpl 클래스에서 상속된 메서드

Name, Name