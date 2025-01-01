DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkBulanık sistem değişkenleriCFuzzyVariable 

CFuzzyVariable

Genel bulanık değişkenler oluşturmak için tasarlanmıştır.  

Açıklama

Burada bulanık değişken şu parametrelerle oluşturulur:

  • maksimum değişken değeri;
  • minimum değişken değeri;
  • bulanık değişken değeri;
  • terim kümesi (tüm olası değerlerin kümesi; sözel bir değişken alınması mümkündür).  

Bildirim

   class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

Başlık

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CFuzzyVariable

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi  

Açıklama

AddTerm

Bulanık değişkene bir bulanık terim ekler.

GetTermByName

Belirtilen isme sahip bulanık terime dönüş yapar.

Max

Bir bulanık değişken için bir maksimum değer alır/ayarlar.

Min

Bir bulanık değişken için bir minimum değer alır/ayarlar.

Terms

Verilen bulanık değişken için bir bulanık terimler listesi alır/ayarlar.

Values

Verilen bulanık değişken için bir bulanık terimler listesi alır/ayarlar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CNamedVariableImpl

Name, Name