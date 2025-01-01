CFuzzyVariable
Genel bulanık değişkenler oluşturmak için tasarlanmıştır.
Açıklama
Burada bulanık değişken şu parametrelerle oluşturulur:
- maksimum değişken değeri;
- minimum değişken değeri;
- bulanık değişken değeri;
- terim kümesi (tüm olası değerlerin kümesi; sözel bir değişken alınması mümkündür).
Bildirim
class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl
Başlık
#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CFuzzyVariable
Sınıf yöntemleri
Sınıf yöntemi
|
Açıklama
|
Bulanık değişkene bir bulanık terim ekler.
|
Belirtilen isme sahip bulanık terime dönüş yapar.
|
Bir bulanık değişken için bir maksimum değer alır/ayarlar.
|
Bir bulanık değişken için bir minimum değer alır/ayarlar.
|
Verilen bulanık değişken için bir bulanık terimler listesi alır/ayarlar.
|
