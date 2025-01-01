ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステム変数CFuzzyVariable 

一般的なファジー変数を作成するためのクラス。  

説明

ここでは、ファジー変数が以下のパラメータを使用して作成されます。

  • 最大可変値
  • 最小可変値
  • ファジー変数名
  • 項集合（言語変数が受け取ることができるすべての可能な値の集合）  

宣言

  class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

タイトル

  #include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

継承階層

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CFuzzyVariable

クラスメソッド

AddTerm

ファジー変数に単一のファジー用語を追加します。

GetTermByName

指定された名前のファジー用語を取得します。

Max

ファジー変数の最大値を取得及び設定します。

Min

ファジー変数の最小値を取得及び設定します。

Terms

与えられたファジー変数のファジー用語リストを取得及び設定します。

Values

与えられたファジー変数のファジー値リストを取得及び設定します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CNamedVariableImpl

Name, Name