CFuzzyVariable
一般的なファジー変数を作成するためのクラス。
説明
ここでは、ファジー変数が以下のパラメータを使用して作成されます。
- 最大可変値
- 最小可変値
- ファジー変数名
- 項集合（言語変数が受け取ることができるすべての可能な値の集合）
宣言
class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl
タイトル
#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>
継承階層
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CFuzzyVariable
クラスメソッド
クラスメソッド
説明
ファジー変数に単一のファジー用語を追加します。
指定された名前のファジー用語を取得します。
ファジー変数の最大値を取得及び設定します。
ファジー変数の最小値を取得及び設定します。
与えられたファジー変数のファジー用語リストを取得及び設定します。
与えられたファジー変数のファジー値リストを取得及び設定します。