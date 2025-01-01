#AddTerm Fügt einer Fuzzy-Variablen einen Fuzzy-Term hinzu.

GetTermByName Erhält einen Fuzzy-Term nach dem angegebenen Namen.

Max Liefert und setzt den Höchstwert für eine Fuzzy-Variable.

Min Liefert und setzt den Mindestwert für eine Fuzzy-Variable.

Terms Liefert und setzt eine Liste von Fuzzy-Termen für die gegebene Fuzzy-Variable.