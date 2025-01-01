CFuzzyVariable
Klasse für die Erstellung allgemeiner Fuzzy-Variablen.
Beschreibung
Eine Fuzzy-Variable wird in diesem Fall durch folgende Parameter gesetzt:
- Höchstwert der Variablen;
- Mindestwert der Variablen;
- Name der Fuzzy-Variablen;
- Term-Menge (die Menge aller möglichen Werte, die eine linguistische Variable annehmen kann).
Deklaration
class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>
Vererbungshierarchie
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CFuzzyVariable
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Fügt einer Fuzzy-Variablen einen Fuzzy-Term hinzu.
Erhält einen Fuzzy-Term nach dem angegebenen Namen.
Liefert und setzt den Höchstwert für eine Fuzzy-Variable.
Liefert und setzt den Mindestwert für eine Fuzzy-Variable.
Liefert und setzt eine Liste von Fuzzy-Termen für die gegebene Fuzzy-Variable.
