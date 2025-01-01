DokumentationKategorien
Klasse für die Erstellung allgemeiner Fuzzy-Variablen.  

Beschreibung

Eine Fuzzy-Variable wird in diesem Fall durch folgende Parameter gesetzt:

  • Höchstwert der Variablen;
  • Mindestwert der Variablen;
  • Name der Fuzzy-Variablen;
  • Term-Menge (die Menge aller möglichen Werte, die eine linguistische Variable annehmen kann).  

Deklaration

   class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CFuzzyVariable

Methoden der Klasse

#AddTerm

Fügt einer Fuzzy-Variablen einen Fuzzy-Term hinzu.

GetTermByName

Erhält einen Fuzzy-Term nach dem angegebenen Namen.

Max

Liefert und setzt den Höchstwert für eine Fuzzy-Variable.

Min

Liefert und setzt den Mindestwert für eine Fuzzy-Variable.

Terms

Liefert und setzt eine Liste von Fuzzy-Termen für die gegebene Fuzzy-Variable.

Values

Liefert und setzt eine Liste von Fuzzy-Termen für die gegebene Fuzzy-Variable.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CNamedVariableImpl

Name, Name