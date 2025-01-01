Variables para los sistemas difusos
En los sistemas difusos se usan variables difusas (lingüísticas). Se trata de aquellas variables cuyos valores pueden ser palabras o combinaciones de palabras de un cierto lenguaje natural o artificial.
Las variables lingüísticas constituyen los conjuntos difusos. A la hora de definir conjuntos difusos, el carácter y el número de las variables difusas cambian para cada tarea por separado.
|
Clase
|
Descripción
|
CFuzzyVariable
|
Clase con cuya ayuda se crean las variables difusas de tipo general.
|
CSugenoVariable
|
Clase con cuya ayuda se crean las variables difusas de tipo Sugeno.