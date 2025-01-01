DocumentaciónSecciones
Variables para los sistemas difusos

En los sistemas difusos se usan variables difusas (lingüísticas). Se trata de aquellas variables cuyos valores pueden ser palabras o combinaciones de palabras de un cierto lenguaje natural o artificial.

Las variables lingüísticas constituyen los conjuntos difusos. A la hora de definir conjuntos difusos, el carácter y el número de las variables difusas cambian para cada tarea por separado.  

Clase

Descripción

CFuzzyVariable

Clase con cuya ayuda se crean las variables difusas de tipo general.  

CSugenoVariable

Clase con cuya ayuda se crean las variables difusas de tipo Sugeno.  