CFuzzyVariable

Classe com cuja ajuda são criadas variáveis ​​difusas de forma geral.

Descrição

Neste caso, a variável difusa é definida pelos seguintes parâmetros:

valor máximo de variável;

valor mínimo de variável;

nome da variável difusa;

termo-conjunto (conjunto de todos os valores possíveis que podem ser aceites pela variável linguística).

Declaração

class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

Hierarquia de herança CObject INamedValue INamedVariable CNamedVariableImpl CFuzzyVariable

Métodos de classe

Método de classe Descrição AddTerm Adiciona um termo difuso à variável difusa. GetTermByName Obtém o termo difuso de acordo com o nome especificado. Max Retorna e define o valor máximo para a variável difusa. Min Retorna e define o valor mínimo para a variável difusa. Terms Retorna e define a lista de termos difusos para esta variável difusa. Values Retorna e define a lista de termos difusos para esta variável difusa.