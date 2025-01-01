DocumentaçãoSeções
Classe com cuja ajuda são criadas variáveis ​​difusas de forma geral.  

Descrição

Neste caso, a variável difusa é definida pelos seguintes parâmetros:

  • valor máximo de variável;
  • valor mínimo de variável;
  • nome da variável difusa;
  • termo-conjunto (conjunto de todos os valores possíveis que podem ser aceites pela variável linguística).  

Declaração

   class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CFuzzyVariable

Métodos de classe

AddTerm

Adiciona um termo difuso à variável difusa.

GetTermByName

Obtém o termo difuso de acordo com o nome especificado.

Max

Retorna e define o valor máximo para a variável difusa.

Min

Retorna e define o valor mínimo para a variável difusa.

Terms

Retorna e define a lista de termos difusos para esta variável difusa.

Values

Retorna e define a lista de termos difusos para esta variável difusa.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CNamedVariableImpl

Name, Name