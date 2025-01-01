CFuzzyVariable
Classe com cuja ajuda são criadas variáveis difusas de forma geral.
Descrição
Neste caso, a variável difusa é definida pelos seguintes parâmetros:
- valor máximo de variável;
- valor mínimo de variável;
- nome da variável difusa;
- termo-conjunto (conjunto de todos os valores possíveis que podem ser aceites pela variável linguística).
Declaração
|
class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl
Cabeçalho
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>
|
Hierarquia de herança
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CFuzzyVariable
Métodos de classe
|
Método de classe
|
Descrição
|
Adiciona um termo difuso à variável difusa.
|
Obtém o termo difuso de acordo com o nome especificado.
|
Retorna e define o valor máximo para a variável difusa.
|
Retorna e define o valor mínimo para a variável difusa.
|
Retorna e define a lista de termos difusos para esta variável difusa.
|
