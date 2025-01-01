CFuzzyVariable
Classe per la creazione di variabili fuzzy generali.
Descrizione
Qui, una variabile fuzzy viene creata con i seguenti parametri:
- valore massimo della variabile;
- valore minimo della variabile;
- nome variabile fuzzy ;
- term set (insieme di tutti i possibili valori che una variabile linguistica è in grado di ricevere).
Dichiarazione
class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl
Titolo
#include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
INamedValue
INamedVariable
CNamedVariableImpl
CFuzzyVariable
I metodi della classe
Descrizione
Aggiunge un singolo termine fuzzy per una variabile fuzzy.
Ottiene un termine fuzzy da un nome specificato.
Ottiene ed imposta un valore massimo per una variabile fuzzy.
Ottiene ed imposta un valore minimo per una variabile fuzzy.
Ottiene ed imposta un elenco di termini fuzzy per la variabile fuzzy data.
