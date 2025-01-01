DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyFuzzy systems variablesCFuzzyVariable 

CFuzzyVariable

Classe per la creazione di variabili fuzzy generali.  

Descrizione

Qui, una variabile fuzzy viene creata con i seguenti parametri:

  • valore massimo della variabile;
  • valore minimo della variabile;
  • nome variabile fuzzy ;
  • term set (insieme di tutti i possibili valori che una variabile linguistica è in grado di ricevere).  

Dichiarazione

   class CFuzzyVariable : public CNamedVariableImpl

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyvariable.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      INamedValue

          INamedVariable

              CNamedVariableImpl

                  CFuzzyVariable

I metodi della classe

I metodi della classe  

Descrizione

AddTerm

Aggiunge un singolo termine fuzzy per una variabile fuzzy.

GetTermByName

Ottiene un termine fuzzy da un nome specificato.

Max

Ottiene ed imposta un valore massimo per una variabile fuzzy.

Min

Ottiene ed imposta un valore minimo per una variabile fuzzy.

Terms

Ottiene ed imposta un elenco di termini fuzzy per la variabile fuzzy data.

Valori

Ottiene ed imposta un elenco di termini fuzzy per la variabile fuzzy data.

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CNamedVariableImpl

Name, Name