Max (Método Get)

Retorna el valor máximo para una variable difusa.

double  Max()

Valor devuelto

Valor máximo para una variable difusa.

Max (Método Set)

Establece el valor máximo para una variable difusa.

void  Max(
   const double  max      // valor máximo para una variable difusa 
   )

Parámetros

max

[in]  Valor máximo para una variable difusa.

