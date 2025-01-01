Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaVariables para los sistemas difusosCFuzzyVariableMax AddTermGetTermByNameMaxMinTermsValues Max (Método Get) Retorna el valor máximo para una variable difusa. double Max() Valor devuelto Valor máximo para una variable difusa. Max (Método Set) Establece el valor máximo para una variable difusa. void Max( const double max // valor máximo para una variable difusa ) Parámetros max [in] Valor máximo para una variable difusa. GetTermByName Min