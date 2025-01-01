DocumentaciónSecciones
Min (Método Get)

Retorna el valor mínimo para una variable difusa.

double  Min()

Valor devuelto

Valor mínimo para una variable difusa.

Max (Método Set)

Establece el valor mínimo para una variable difusa.

void  Min(
   const double  min      // valor mínimo para una variable difusa 
   )

Parámetros

min

[in]  Valor mínimo para una variable difusa.

