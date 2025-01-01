Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaVariables para los sistemas difusosCFuzzyVariableMin AddTermGetTermByNameMaxMinTermsValues Min (Método Get) Retorna el valor mínimo para una variable difusa. double Min() Valor devuelto Valor mínimo para una variable difusa. Max (Método Set) Establece el valor mínimo para una variable difusa. void Min( const double min // valor mínimo para una variable difusa ) Parámetros min [in] Valor mínimo para una variable difusa. Max Terms