DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasISet<T>SetEquals 

SetEquals

Determina si el conjunto actual contiene todos los elementos de la colección o matriz establecidas.

Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.

bool SetEquals(
   ICollection<T>*  collection     // colección para la comparación
   );

Versión para trabajar con la matriz.

bool SetEquals(
   T&  array[]                     // matriz para la comparación
   );

Parámetros

*collection

[in]  Colección para la comparación de elementos.

&collection[]

[in]  Colección para la comparación de elementos.

Valor devuelto

Retorna true si en el conjunto actual existen todos los elementos de la colección o matriz indicada, de lo contrario, false.