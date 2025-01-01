- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
Determina si el conjunto actual contiene todos los elementos de la colección o matriz establecidas.
Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.
|
bool SetEquals(
Versión para trabajar con la matriz.
|
bool SetEquals(
Parámetros
*collection
[in] Colección para la comparación de elementos.
&collection[]
[in] Colección para la comparación de elementos.
Valor devuelto
Retorna true si en el conjunto actual existen todos los elementos de la colección o matriz indicada, de lo contrario, false.