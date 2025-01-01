SetEquals

Determina si el conjunto actual contiene todos los elementos de la colección o matriz establecidas.

Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.

bool SetEquals(

ICollection<T>* collection

);

Versión para trabajar con la matriz.

bool SetEquals(

T& array[]

);

Parámetros

*collection

[in] Colección para la comparación de elementos.

&collection[]

[in] Colección para la comparación de elementos.

Valor devuelto

Retorna true si en el conjunto actual existen todos los elementos de la colección o matriz indicada, de lo contrario, false.