Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasISet<T>IsProperSubsetOf 

IsProperSubsetOf

Determina si el conjunto actual es un subconjunto estricto de la colección o matriz establecidas.

Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.

bool IsProperSubsetOf(
   ICollection<T>*  collection     // colección para definir la relación
   );

Versión para trabajar con la matriz.

bool IsProperSubsetOf(
   T&  array[]                     // matriz para definir la relación
   );

Parámetros

*collection

[in]  Colección para definir la relación.

&collection[]

[in]  Matriz para definir la relación.

Valor devuelto

Retorna true si el conjunto actual es un subconjunto estricto, de lo contrario, false.