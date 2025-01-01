DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasISet<T>Overlaps 

Overlaps

Determina si el conjunto actual se cruza con la colección o matriz establecidas.

Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.

bool Overlaps(
   ICollection<T>*  collection     // colección para la comparación
   );

Versión para trabajar con la matriz.

bool Overlaps(
   T&  array[]                     // matriz para la comparación
   );

Parámetros

*collection

[in]  Colección para definir la intersección.

&collection[]

[in]  Matriz para definir la intersección.

Valor devuelto

Retorna true si entre el conjunto actual y la colección o matriz existe una intersección, de lo contrario, false.