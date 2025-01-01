- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
Determina si el conjunto actual se cruza con la colección o matriz establecidas.
Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.
|
bool Overlaps(
Versión para trabajar con la matriz.
|
bool Overlaps(
Parámetros
*collection
[in] Colección para definir la intersección.
&collection[]
[in] Matriz para definir la intersección.
Valor devuelto
Retorna true si entre el conjunto actual y la colección o matriz existe una intersección, de lo contrario, false.