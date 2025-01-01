ExceptWith

Realiza la operación de diferencia de la colección (matriz) actual y la transmitida. Es decir, elimina de la colección (matriz) actual todos los elementos que también existen en la colección (matriz) indicada.

Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.

void ExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Versión para trabajar con la matriz.

void ExceptWith(

T& array[]

);

Parámetros

*collection

[in] Colección que se sustraerá del conjunto actual.

&collection[]

[in] Matriz que se sustraerá del conjunto actual.

Nota

El resultado se guarda en la colección (matriz) actual.