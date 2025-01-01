- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ExceptWith
Realiza la operación de diferencia de la colección (matriz) actual y la transmitida. Es decir, elimina de la colección (matriz) actual todos los elementos que también existen en la colección (matriz) indicada.
Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.
|
void ExceptWith(
Versión para trabajar con la matriz.
|
void ExceptWith(
Parámetros
*collection
[in] Colección que se sustraerá del conjunto actual.
&collection[]
[in] Matriz que se sustraerá del conjunto actual.
Nota
El resultado se guarda en la colección (matriz) actual.