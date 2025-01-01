DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayShortInsertArray 

InsertArray

Inserta un array de elementos de otro array a partir de la posición especificada.

bool  InsertArray(
   const short&  src[],     // Array fuente
   int            pos        // Posición
   )

Parámetros

src[]

[in]  Referencia al array fuente con los elementos a insertar

pos

[in]  Posición del array donde se realiza la inserción

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden insertar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayShort::InsertArray(const short &[],int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
short src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- inserta otro array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Error de inserción en el array");
      delete array;
      return;
     }
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }