//--- ejemplo de CArrayShort::CompareArray(const CArrayShort*)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- crea el array fuente

CArrayShort *src=new CArrayShort;

if(src==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

delete array;

return;

}

//--- añade elementos

//--- . . .

//--- compara con otro array

int result=array.CompareArray(src);

//--- borra los arrays

delete src;

delete array;

}