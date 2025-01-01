DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayShortDelete 

Delete

Borra el elemento del array en la posición especificada.

bool  Delete(
   int  pos      // Posición
   )

Parámetros

pos

[in]  La posición donde se borra el elemento del array.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede borrar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayShort::Delete(int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- borra el elemento
   if(!array.Delete(0))
     {
      printf("Error al borrar");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }