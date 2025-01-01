- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
DeleteRange
Borra un grupo de elementos de la posición especificada.
|
bool DeleteRange(
Parámetros
from
[in] Posición del primer elemento del grupo.
to
[in] Posición del último elemento del grupo.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden borrar.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayShort::DeleteRange(int,int)