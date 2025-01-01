- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CompareArray
Compara el array con otro array.
bool CompareArray(
Parámetros
src[]
[in] Referencia al array que contiene los elementos fuente para llevar a cabo la comparación.
Valor devuelto
true si los arrays son iguales, false - si no lo son.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArrayShort::CompareArray(const short &[])