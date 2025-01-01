//--- ejemplo de CArrayShort::AddArray(const CArrayShort*)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- crea el array fuente

CArrayShort *src=new CArrayShort;

if(src==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

delete array;

return;

}

//--- añade elementos

//--- . . .

//--- añade otro array

if(!array.AddArray(src))

{

printf("Error al añadir el array");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- borra el array fuente

delete src;

//--- utiliza el array

//--- . . .

//--- borra el array

delete array;

}