TotalView

Imposta il numero di elementi, mostrato sul controllo.

bool  TotalView(
   const int  value      // elementi mostrati
   )

Parametri

value

[in]  Il numero di elementi, mostrati sul controllo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

Il numero di elementi mostrati può essere specificato solo in una sola volta.