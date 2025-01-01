MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCListViewTotalView CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView TotalView Imposta il numero di elementi, mostrato sul controllo. bool TotalView( const int value // elementi mostrati ) Parametri value [in] Il numero di elementi, mostrati sul controllo. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. Nota Il numero di elementi mostrati può essere specificato solo in una sola volta. OnEvent AddItem