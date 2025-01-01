Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCListViewTotalView CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView TotalView Définit le nombre d'éléments affichés dans le contrôle bool TotalView( const int value // éléments affichés ) Paramètres value [in] Le nombre d'éléments affichés dans le contrôle. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon Note Le nombre d'éléments affichés ne peut être spécifié qu'une seule fois. OnEvent AddItem