TotalView

Définit le nombre d'éléments affichés dans le contrôle

bool TotalView(

const int value

)

Paramètres

value

[in] Le nombre d'éléments affichés dans le contrôle.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Le nombre d'éléments affichés ne peut être spécifié qu'une seule fois.