Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCListViewTotalView 

TotalView

Définit le nombre d'éléments affichés dans le contrôle

bool  TotalView(
   const int  value      // éléments affichés
   )

Paramètres

value

[in]  Le nombre d'éléments affichés dans le contrôle.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Le nombre d'éléments affichés ne peut être spécifié qu'une seule fois.