TotalView

Setzt die Anzahl der sichtbaren Elemente in der Liste des Steuerelements CListView.

bool TotalView(
   const int value      // Anzahl der angezeigten Elemente
   )

Parameter

value
[in]  Anzahl der sichtbaren Elemente in der Liste.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Die Anzahl der angezeigten Elemente kann nur einmal eingegeben werden.