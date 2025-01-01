TotalView

Setzt die Anzahl der sichtbaren Elemente in der Liste des Steuerelements CListView.

bool TotalView(

const int value

)

Parameter

value

[in] Anzahl der sichtbaren Elemente in der Liste.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Die Anzahl der angezeigten Elemente kann nur einmal eingegeben werden.