TotalView Define o número de itens, exibido no controle. bool TotalView( const int value // items shown ) Parâmetros value [in] O número de itens, exibido no controle. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Observação O número de itens exibidos pode ser determinado apenas uma vez.