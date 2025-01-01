DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCListViewTotalView 

TotalView

Define o número de itens, exibido no controle.

bool  TotalView(
   const int  value      // items shown
   )

Parâmetros

value

[in]  O número de itens, exibido no controle.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

O número de itens exibidos pode ser determinado apenas uma vez.