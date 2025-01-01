MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCListViewTotalView CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView TotalView Kontrol üzerinde gösterilen toplam bileşen sayısını ayarlar. bool TotalView( const int value // gösterilecek bileşen sayısı ) Parametreler value [in] Kontrol üzerinde gösterilecek bileşen sayısı. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Not Gösterilen bileşenlerin sayısı sadece bir defaya mahsus olarak ayarlanabilir. OnEvent AddItem