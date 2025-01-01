TotalView

Kontrol üzerinde gösterilen toplam bileşen sayısını ayarlar.

bool TotalView(

const int value

)

Parametreler

value

[in] Kontrol üzerinde gösterilecek bileşen sayısı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Gösterilen bileşenlerin sayısı sadece bir defaya mahsus olarak ayarlanabilir.