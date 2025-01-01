DocumentaçãoSeções
RowState

Define o estado da linha determinada.

bool  RowState(
   const int   index      // index
   const bool  select     // state
   )

Parâmetros

index

[in]  Índice da linha.

select

[in]  Estado da linha.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.