RowState Define o estado da linha determinada. bool RowState( const int index // index const bool select // state ) Parâmetros index [in] Índice da linha. select [in] Estado da linha. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.