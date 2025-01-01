Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCListViewRowState CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView RowState Définit l'état de la ligne spécifiée. bool RowState( const int index // index const bool select // état ) Paramètres index [in] Index de la ligne. select [in] Etat de la ligne. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon Redraw CheckView