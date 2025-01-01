DocumentationSections
RowState

Définit l'état de la ligne spécifiée.

bool  RowState(
   const int   index      // index
   const bool  select     // état
   )

Paramètres

index

[in]  Index de la ligne.

select

[in]  Etat de la ligne.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon