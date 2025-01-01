MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCListViewRowState CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView RowState Imposta lo stato della riga specificata. bool RowState( const int index // indice const bool select // stato ) Parametri index [in] Indice della riga. select [in] Stato della riga. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. Redraw CheckView