RowState

Imposta lo stato della riga specificata.

bool  RowState(
   const int   index      // indice
   const bool  select     // stato
   )

Parametri

index

[in]  Indice della riga.

select

[in]  Stato della riga.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.