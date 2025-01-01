MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCListViewRowState CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView RowState Belirtilen liste satırının durumunu ayarlar. bool RowState( const int index // indis const bool select // durum ) Parametreler index [in] Satır indisi. select [in] Satır durumu. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Redraw CheckView