RowState

Belirtilen liste satırının durumunu ayarlar.

bool  RowState(
   const int   index      // indis
   const bool  select     // durum
   )

Parametreler

index

[in]  Satır indisi.

select

[in]  Satır durumu.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.