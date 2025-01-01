Flechas con código fijo
Las clases "Flechas con código fijo" son clases que simplifican el acceso a las propiedades de los siguientes objetos gráficos:
|
Nombre de la clase
|
Nombre del objeto flecha
|
CChartObjectArrowCheck
|
"Comprobación de la flecha"
|
CChartObjectArrowDown
|
"Flecha hacia abajo"
|
CChartObjectArrowUp
|
"Flecha hacia arriba"
|
CChartObjectArrowStop
|
"Parada de la flecha"
|
CChartObjectArrowThumbDown
|
"Bien" ("Dedo pulgar hacia arriba")
|
CChartObjectArrowThumbUp
|
"Mal" ("Dedo pulgar hacia abajo")
|
CChartObjectArrowLeftPrice
|
Flecha "Precio izquierdo"
|
CChartObjectArrowRightPrice
|
Flecha "Precio derecho"
Descripción
Las clases "Flechas con código fijo" proporcionan acceso a las propiedades del objeto.
Declaraciones
|
class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;
Título
|
<ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
Métodos de la clase
|
Creación
|
|
Crea el objeto gráfico especificado
|
Propiedades
|
|
"Comprobante" del método de cambio de código
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Método virtual de identificación
Ver también
Tipos de objetos, Modos de enlace de objetos, Objetos gráficos