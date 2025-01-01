Flechas con código fijo

Las clases "Flechas con código fijo" son clases que simplifican el acceso a las propiedades de los siguientes objetos gráficos:

Nombre de la clase Nombre del objeto flecha CChartObjectArrowCheck "Comprobación de la flecha" CChartObjectArrowDown "Flecha hacia abajo" CChartObjectArrowUp "Flecha hacia arriba" CChartObjectArrowStop "Parada de la flecha" CChartObjectArrowThumbDown "Bien" ("Dedo pulgar hacia arriba") CChartObjectArrowThumbUp "Mal" ("Dedo pulgar hacia abajo") CChartObjectArrowLeftPrice Flecha "Precio izquierdo" CChartObjectArrowRightPrice Flecha "Precio derecho"

Descripción

Las clases "Flechas con código fijo" proporcionan acceso a las propiedades del objeto.

Declaraciones

class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowDown : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowUp : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowStop : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowThumbDown : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowThumbUp : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowLeftPrice : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Título

<ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Métodos de la clase

Creación Create Crea el objeto gráfico especificado Propiedades ArrowCode "Comprobante" del método de cambio de código Entrada/salida virtual Type Método virtual de identificación

Ver también

