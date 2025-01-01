DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ArrowsArrows with fixed code 

Flechas con código fijo

Las clases "Flechas con código fijo" son clases que simplifican el acceso a las propiedades de los siguientes objetos gráficos:

Nombre de la clase

Nombre del objeto flecha

CChartObjectArrowCheck

"Comprobación de la flecha"

CChartObjectArrowDown

"Flecha hacia abajo"

CChartObjectArrowUp

"Flecha hacia arriba"

CChartObjectArrowStop

"Parada de la flecha"

CChartObjectArrowThumbDown

"Bien" ("Dedo pulgar hacia arriba")

CChartObjectArrowThumbUp

"Mal" ("Dedo pulgar hacia abajo")

CChartObjectArrowLeftPrice

Flecha "Precio izquierdo"

CChartObjectArrowRightPrice

Flecha "Precio derecho"

Descripción

Las clases "Flechas con código fijo" proporcionan acceso a las propiedades del objeto.

Declaraciones

   class CChartObjectArrowCheck      : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowDown       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowUp         : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowStop       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbDown  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbUp    : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowLeftPrice  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Título

   <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Métodos de la clase

Creación

 

Create

Crea el objeto gráfico especificado

Propiedades

 

ArrowCode

"Comprobante" del método de cambio de código

Entrada/salida

 

virtual Type

Método virtual de identificación

Ver también

Tipos de objetos, Modos de enlace de objetos, Objetos gráficos