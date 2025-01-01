Create
Crea el objeto gráfico "Flecha con código fijo".
|
bool Create(
long chart_id,
string name,
int window,
datetime time,
double price
)
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico (0 — gráfico actual).
name
[in] Nombre único del objeto a crear.
window
[in] Número de la ventana del gráfico (0 — ventana base).
time
[in] Coordenada temporal.
price
[in] Coordenada de precio.
Valor devuelto
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CChartObjectArrowCheck::Create
//--- ejemplo de CChartObjectArrowDown::Create
//--- ejemplo de CChartObjectArrowUp::Create
//--- ejemplo de CChartObjectArrowStop::Create
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbDown::Create
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbUp::Create
//--- ejemplo de CChartObjectArrowLeftPrice::Create
//--- ejemplo de CChartObjectArrowRightPrice::Create
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
//--- por ejemplo, tomar CChartObjectArrowCheck
CChartObjectArrowCheck arrow;
//--- establece los parámetros del objeto
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))
{
//--- error en la creación de la flecha
printf("Error en la creación de la flecha: %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- utiliza la flecha
//--- . . .
}