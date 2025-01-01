DocumentaciónSecciones
Crea el objeto gráfico "Flecha con código fijo".

bool  Create(
   long      chart_id,     // Identificador del gráfico
   string    name,         // Nombre del objeto
   int       window,       // Ventana del gráfico
   datetime  time,         // Hora
   double    price         // Precio
   )

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico (0 — gráfico actual).

name

[in]  Nombre único del objeto a crear.

window

[in]  Número de la ventana del gráfico (0 — ventana base).

time

[in]  Coordenada temporal.

price

[in]  Coordenada de precio.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObjectArrowCheck::Create    
//--- ejemplo de CChartObjectArrowDown::Create    
//--- ejemplo de CChartObjectArrowUp::Create    
//--- ejemplo de CChartObjectArrowStop::Create      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbDown::Create      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbUp::Create      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowLeftPrice::Create    
//--- ejemplo de CChartObjectArrowRightPrice::Create      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>     
//---     
void OnStart()     
  {     
//--- por ejemplo, tomar CChartObjectArrowCheck    
   CChartObjectArrowCheck arrow;     
//--- establece los parámetros del objeto    
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);     
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))     
     {     
      //--- error en la creación de la flecha    
      printf("Error en la creación de la flecha: %d!",GetLastError());     
      //---     
      return;     
     }        
//--- utiliza la flecha    
//--- . . .     
  }     