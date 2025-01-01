문서화섹션
고정 코드가 있는 화살표

"고정 코드가 있는 화살표"는 다음 그래픽 개체의 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

클래스 이름

화살표 객체명

CChartObjectArrowCheck

"체크 화살표"

CChartObjectArrowDown

"아래쪽 화살표"

CChartObjectArrowUp

"위쪽 화살표"

CChartObjectArrowStop

"정지 화살표"

CChartObjectArrowThumbDown

"좋아요" ("추천")

CChartObjectArrowThumbUp

"싫어요" ("비추천")

CChartObjectArrowLeftPrice

"좌측 가격" 화살표

CChartObjectArrowRightPrice

"우측 가격" 화살표

Description

"고정 코드가 있는 화살표" 클래스는 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declarations

   class CChartObjectArrowCheck      : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowDown       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowUp         : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowStop       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbDown  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbUp    : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowLeftPrice  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Title

   <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

클래스와 일치하는 그래픽 개체를 만듭니다

Properties

 

ArrowCode

심볼 코드 변경 방법에 대한 "Stub"

입/출력

 

virtual Type

가상식별방법

