고정 코드가 있는 화살표
"고정 코드가 있는 화살표"는 다음 그래픽 개체의 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.
|
클래스 이름
|
화살표 객체명
|
CChartObjectArrowCheck
|
"체크 화살표"
|
CChartObjectArrowDown
|
"아래쪽 화살표"
|
CChartObjectArrowUp
|
"위쪽 화살표"
|
CChartObjectArrowStop
|
"정지 화살표"
|
CChartObjectArrowThumbDown
|
"좋아요" ("추천")
|
CChartObjectArrowThumbUp
|
"싫어요" ("비추천")
|
CChartObjectArrowLeftPrice
|
"좌측 가격" 화살표
|
CChartObjectArrowRightPrice
|
"우측 가격" 화살표
Description
"고정 코드가 있는 화살표" 클래스는 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.
Declarations
|
class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;
Title
|
<ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
그룹별 클래스 메서드
|
Create
|
|
클래스와 일치하는 그래픽 개체를 만듭니다
|
Properties
|
|
심볼 코드 변경 방법에 대한 "Stub"
|
입/출력
|
|
virtual Type
|
가상식별방법
더보기