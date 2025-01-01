Fest codierte Pfeile

Klassen "Fest codierte Pfeile" sind die Klassen für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften von grafischen Objekten:

Klassenname Pfeilobjektname CChartObjectArrowCheck "Prüfung" ("Häkchen") CChartObjectArrowDown "Pfeil nach unten" CChartObjectArrowUp "Pfeil nach oben" CChartObjectArrowStop "Stopp" CChartObjectArrowThumbUp "Daumen hoch" CChartObjectArrowThumbDown "Daumen runter" CChartObjectArrowLeftPrice Linkes Preisschild CChartObjectArrowRightPrice Rechtes Preisschild

Beschreibung

Klassen "Fest codierte Pfeile" ermöglichen Zugriff auf die Eigenschaften der entsprechenden Objekten.

Deklarationen

class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowDown : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowUp : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowStop : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowThumbDown : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowThumbUp : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowLeftPrice : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt, das der Klasse entspricht Eigenschaften ArrowCode "Stub" für die Zeichencodeänderungmethode Eingabe/Ausgabe virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

