Fest codierte Pfeile
Klassen "Fest codierte Pfeile" sind die Klassen für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften von grafischen Objekten:
|
Klassenname
|
Pfeilobjektname
|
CChartObjectArrowCheck
|
"Prüfung" ("Häkchen")
|
CChartObjectArrowDown
|
"Pfeil nach unten"
|
CChartObjectArrowUp
|
"Pfeil nach oben"
|
CChartObjectArrowStop
|
"Stopp"
|
CChartObjectArrowThumbUp
|
"Daumen hoch"
|
CChartObjectArrowThumbDown
|
"Daumen runter"
|
CChartObjectArrowLeftPrice
|
Linkes Preisschild
|
CChartObjectArrowRightPrice
|
Rechtes Preisschild
Beschreibung
Klassen "Fest codierte Pfeile" ermöglichen Zugriff auf die Eigenschaften der entsprechenden Objekten.
Deklarationen
|
class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;
Kopf
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein grafisches Objekt, das der Klasse entspricht
|
Eigenschaften
|
|
"Stub" für die Zeichencodeänderungmethode
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
Sehen Sie auch