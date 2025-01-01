DokumentationKategorien
Fest codierte Pfeile

Klassen "Fest codierte Pfeile" sind die Klassen für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften von grafischen Objekten:

Klassenname

Pfeilobjektname

CChartObjectArrowCheck

"Prüfung" ("Häkchen")

CChartObjectArrowDown

"Pfeil nach unten"

CChartObjectArrowUp

"Pfeil nach oben"

CChartObjectArrowStop

"Stopp"

CChartObjectArrowThumbUp

"Daumen hoch"

CChartObjectArrowThumbDown

"Daumen runter"

CChartObjectArrowLeftPrice

Linkes Preisschild

CChartObjectArrowRightPrice

Rechtes Preisschild

Beschreibung

Klassen "Fest codierte Pfeile" ermöglichen Zugriff auf die Eigenschaften der entsprechenden Objekten.

Deklarationen

   class CChartObjectArrowCheck      : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowDown       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowUp         : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowStop       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbDown  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbUp    : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowLeftPrice  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt, das der Klasse entspricht

Eigenschaften

 

ArrowCode

"Stub" für die Zeichencodeänderungmethode

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

