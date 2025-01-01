Flèches prédéfinies
Les classes "Flèches prédéfinies" permettent un accès simplifié aux propriété des objets graphiques suivants :
|
Nom de la classe
|
Nom de l'objet Flèche
|
CChartObjectArrowCheck
|
"Coche"
|
CChartObjectArrowDown
|
"Flèche vers le Bas"
|
CChartObjectArrowUp
|
"Flèche vers le Haut"
|
CChartObjectArrowStop
|
"Flèche Stop"
|
CChartObjectArrowThumbDown
|
"Correct" ("Pouce vers le haut")
|
CChartObjectArrowThumbUp
|
"Mauvais" ("Pouce vers le bas")
|
CChartObjectArrowLeftPrice
|
Flèche "Prix à gauche"
|
CChartObjectArrowRightPrice
|
Flèche "Prix à droite"
Description
Les classes "Flèches prédéfinies" fournissent l'accès aux propriété de l'objet.
Déclarations
|
class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;
Titre
|
<ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
Méthodes de Classe
|
Création
|
|
Crée l'objet graphique spécifié
|
Propriétés
|
|
</t7><li8>"Stub" pour la méthode de changement de code
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Méthode virtuelle d'identification
Voir aussi
Types des objets, Méthodes d'accrochage des objets, Objets graphiques