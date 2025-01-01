DocumentationSections
Flèches prédéfinies

Les classes "Flèches prédéfinies" permettent un accès simplifié aux propriété des objets graphiques suivants :

Nom de la classe

Nom de l'objet Flèche

CChartObjectArrowCheck

"Coche"

CChartObjectArrowDown

"Flèche vers le Bas"

CChartObjectArrowUp

"Flèche vers le Haut"

CChartObjectArrowStop

"Flèche Stop"

CChartObjectArrowThumbDown

"Correct" ("Pouce vers le haut")

CChartObjectArrowThumbUp

"Mauvais" ("Pouce vers le bas")

CChartObjectArrowLeftPrice

Flèche "Prix à gauche"

CChartObjectArrowRightPrice

Flèche "Prix à droite"

Description

Les classes "Flèches prédéfinies" fournissent l'accès aux propriété de l'objet.

Déclarations

   class CChartObjectArrowCheck      : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowDown       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowUp         : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowStop       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbDown  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbUp    : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowLeftPrice  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Titre

   <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée l'objet graphique spécifié

Propriétés

 

ArrowCode

</t7><li8>"Stub" pour la méthode de changement de code

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

