//--- ejemplo de CChartObjectArrowCheck::ArrowCode

//--- ejemplo de CChartObjectArrowDown::ArrowCode

//--- ejemplo de CChartObjectArrowUp::ArrowCode

//--- ejemplo de CChartObjectArrowStop::ArrowCode

//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode

//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode

//--- ejemplo de CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode

//--- ejemplo de CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

//---

void OnStart()

{

//--- por ejemplo, tomar CChartObjectArrowCheck

CChartObjectArrowCheck arrow;

//--- establece los parámetros del objeto

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))

{

//--- error en la creación de la flecha

printf("Error en la creación de la flecha: %d!",GetLastError());

//---

return;

}

//--- establece el código de la flecha

if(!arrow.ArrowCode(181))

{

//--- no es un error

printf("El código de la flecha no se puede cambiar");

}

//--- utiliza la flecha

//--- . . .

}