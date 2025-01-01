DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ArrowsArrows with fixed codeArrowCode 

ArrowCode

Prohíbe los cambios en el código de la flecha.

bool  ArrowCode(
   char  code      // valor del código
   )

Parámetros

code

[in]  cualquier valor

Valor devuelto

Siempre false.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObjectArrowCheck::ArrowCode      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowDown::ArrowCode      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowUp::ArrowCode      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowStop::ArrowCode      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode      
//--- ejemplo de CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>      
//---      
void OnStart()      
  {      
//--- por ejemplo, tomar CChartObjectArrowCheck      
   CChartObjectArrowCheck arrow;      
//--- establece los parámetros del objeto      
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);      
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))      
     {      
      //--- error en la creación de la flecha      
      printf("Error en la creación de la flecha: %d!",GetLastError());      
      //---      
      return;      
     }         
//--- establece el código de la flecha      
   if(!arrow.ArrowCode(181))      
     {      
      //--- no es un error      
      printf("El código de la flecha no se puede cambiar");      
     }      
//--- utiliza la flecha      
//--- . . .      
  }      