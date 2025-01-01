|
//--- ejemplo de CChartObjectArrowCheck::ArrowCode
//--- ejemplo de CChartObjectArrowDown::ArrowCode
//--- ejemplo de CChartObjectArrowUp::ArrowCode
//--- ejemplo de CChartObjectArrowStop::ArrowCode
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode
//--- ejemplo de CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode
//--- ejemplo de CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
//--- por ejemplo, tomar CChartObjectArrowCheck
CChartObjectArrowCheck arrow;
//--- establece los parámetros del objeto
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))
{
//--- error en la creación de la flecha
printf("Error en la creación de la flecha: %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- establece el código de la flecha
if(!arrow.ArrowCode(181))
{
//--- no es un error
printf("El código de la flecha no se puede cambiar");
}
//--- utiliza la flecha
//--- . . .
}