Стрелки с фиксированным кодом

Классы "Стрелки с фиксированным кодом" являются классами для упрощенного доступа к свойствам графических объектов:

Имя класса Имя объекта-стрелки CChartObjectArrowCheck "Проверка" ("Галочка") CChartObjectArrowDown "Стрелка вниз" CChartObjectArrowUp "Стрелка вверх" CChartObjectArrowStop "Стоп" CChartObjectArrowThumbUp "Хорошо" ("Большой палец вверх") CChartObjectArrowThumbDown "Плохо" ("Большой палец вниз") CChartObjectArrowLeftPrice Левая ценовая метка CChartObjectArrowRightPrice Правая ценовая метка

Описание

Классы "Стрелки с фиксированным кодом" обеспечивают доступ к свойствам соответствующих объектов.

Декларации

class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowDown : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowUp : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowStop : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowThumbDown : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowThumbUp : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowLeftPrice : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Заголовок

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Методы класса по группам

Создание Create Создает графический объект, соответствующий классу Свойства ArrowCode "Заглушка" для метода изменения кода символа Ввод/вывод virtual Type Виртуальный метод идентификации

Смотри также

Типы объектов, Способы привязки объектов, Графические объекты