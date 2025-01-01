Стрелки с фиксированным кодом
Классы "Стрелки с фиксированным кодом" являются классами для упрощенного доступа к свойствам графических объектов:
|
Имя класса
|
Имя объекта-стрелки
|
CChartObjectArrowCheck
|
"Проверка" ("Галочка")
|
CChartObjectArrowDown
|
"Стрелка вниз"
|
CChartObjectArrowUp
|
"Стрелка вверх"
|
CChartObjectArrowStop
|
"Стоп"
|
CChartObjectArrowThumbUp
|
"Хорошо" ("Большой палец вверх")
|
CChartObjectArrowThumbDown
|
"Плохо" ("Большой палец вниз")
|
CChartObjectArrowLeftPrice
|
Левая ценовая метка
|
CChartObjectArrowRightPrice
|
Правая ценовая метка
Описание
Классы "Стрелки с фиксированным кодом" обеспечивают доступ к свойствам соответствующих объектов.
Декларации
|
class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;
Заголовок
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Создает графический объект, соответствующий классу
|
Свойства
|
|
"Заглушка" для метода изменения кода символа
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
Смотри также
Типы объектов, Способы привязки объектов, Графические объекты