ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクト矢印オブジェクト固定コードを持つ矢印 

固定コードを持つ矢印

「Arrows with fixed code（固定コードを持つ矢印）」クラスは下記のグラフィックオブジェクトプロパティへに簡単にアクセスするためのクラスです。

クラス名

矢印オブジェクト名

CChartObjectArrowCheck

「Arrow Check」（チェック矢印）

CChartObjectArrowDown

「Arrow Down」（下矢印）

CChartObjectArrowUp

「Arrow Up」（上矢印）

CChartObjectArrowStop

「Arrow Stop」（停止矢印）

CChartObjectArrowThumbDown

「いいね」（「サムズアップ」）

CChartObjectArrowThumbUp

「良くない」（「サムズダウン」）

CChartObjectArrowLeftPrice

「Left price」（左方価格）矢印

CChartObjectArrowRightPrice

「Right price」（右方価格）矢印

説明

「Arrows with fixed code（固定コードを持つ矢印）」クラスはオブジェクトプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectArrowCheck      : public CChartObjectArrow;
  class CChartObjectArrowDown       : public CChartObjectArrow;
  class CChartObjectArrowUp         : public CChartObjectArrow;
  class CChartObjectArrowStop       : public CChartObjectArrow;
  class CChartObjectArrowThumbDown  : public CChartObjectArrow;
  class CChartObjectArrowThumbUp    : public CChartObjectArrow;
  class CChartObjectArrowLeftPrice  : public CChartObjectArrow;
  class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

タイトル

  <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

クラスメソッド

Create

 

Create

指定されたグラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

ArrowCode

コード変更メソッドの「スタブ」

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

オブジェクトの型オブジェクト結合の方法グラフィックオブジェクト