固定コードを持つ矢印
「Arrows with fixed code（固定コードを持つ矢印）」クラスは下記のグラフィックオブジェクトプロパティへに簡単にアクセスするためのクラスです。
|
クラス名
|
矢印オブジェクト名
|
CChartObjectArrowCheck
|
「Arrow Check」（チェック矢印）
|
CChartObjectArrowDown
|
「Arrow Down」（下矢印）
|
CChartObjectArrowUp
|
「Arrow Up」（上矢印）
|
CChartObjectArrowStop
|
「Arrow Stop」（停止矢印）
|
CChartObjectArrowThumbDown
|
「いいね」（「サムズアップ」）
|
CChartObjectArrowThumbUp
|
「良くない」（「サムズダウン」）
|
CChartObjectArrowLeftPrice
|
「Left price」（左方価格）矢印
|
CChartObjectArrowRightPrice
|
「Right price」（右方価格）矢印
説明
「Arrows with fixed code（固定コードを持つ矢印）」クラスはオブジェクトプロパティへのアクセスを提供します。
宣言
|
class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;
タイトル
|
<ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
クラスメソッド
参照