MQL5 ReferansıStandard KütüphaneGrafik NesneleriOk NesneleriArrows with fixed code 

Sabit kodlu oklar

"Sabit kodlu ok" sınıfları aşağıda verilen grafik nesnesi özelliklerine kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır:

Sınıf ismi

Ok nesnesi ismi

CChartObjectArrowCheck

"Onay Oku"

CChartObjectArrowDown

"Aşağı Ok"

CChartObjectArrowUp

"Yukarı Ok"

CChartObjectArrowStop

"Dur Oku"

CChartObjectArrowThumbDown

"Olumlu" ("Başparmak yukarı")

CChartObjectArrowThumbUp

"Olumsuz" ("Başparmak aşağı")

CChartObjectArrowLeftPrice

"Sol fiyat etiketi" oku

CChartObjectArrowRightPrice

"Sağ fiyat etiketi" oku

Açıklama

"Sabit kodlu ok" sınıfları ilgili nesne özelliklerine erişim sağlar.

Bildirimler

   class CChartObjectArrowCheck      : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowDown       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowUp         : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowStop       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbDown  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbUp    : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowLeftPrice  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Başlık

   <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma

 

Create

Belirtilen grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

ArrowCode

Kod değişimleri için bir "Saplama" (stub) yöntemi

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Nesne bağlama yöntemleri, Grafik nesneleri