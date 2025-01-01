Sabit kodlu oklar
"Sabit kodlu ok" sınıfları aşağıda verilen grafik nesnesi özelliklerine kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır:
|
Sınıf ismi
|
Ok nesnesi ismi
|
CChartObjectArrowCheck
|
"Onay Oku"
|
CChartObjectArrowDown
|
"Aşağı Ok"
|
CChartObjectArrowUp
|
"Yukarı Ok"
|
CChartObjectArrowStop
|
"Dur Oku"
|
CChartObjectArrowThumbDown
|
"Olumlu" ("Başparmak yukarı")
|
CChartObjectArrowThumbUp
|
"Olumsuz" ("Başparmak aşağı")
|
CChartObjectArrowLeftPrice
|
"Sol fiyat etiketi" oku
|
CChartObjectArrowRightPrice
|
"Sağ fiyat etiketi" oku
Açıklama
"Sabit kodlu ok" sınıfları ilgili nesne özelliklerine erişim sağlar.
Bildirimler
|
class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;
Başlık
|
<ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Oluşturma
|
|
Belirtilen grafik nesnesini oluşturur
|
Özellikler
|
|
Kod değişimleri için bir "Saplama" (stub) yöntemi
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Type
|
Sanal tanımlama yöntemi
Ayrıca bakınız