Setas com código fixo
Classes "Setas com código fixo" servem para o acesso simplificado às propriedades dos seguintes objetos gráficos:
|
Nome da classe
|
Nome do objeta tipo Seta
|
CChartObjectArrowCheck
|
"Arrow Check" (Verificar Seta)
|
CChartObjectArrowDown
|
"Arrow Down" (Seta Abaixo)
|
CChartObjectArrowUp
|
"Arrow Up" (Seta Acima)
|
CChartObjectArrowStop
|
"Arrow Stop" (Seta Parar)
|
CChartObjectArrowThumbDown
|
"Good" ("Big finger up") - Sinal Positivo com Dedão Acima
|
CChartObjectArrowThumbUp
|
"Bad" ("Big finger down")- Sinal Negativo com Dedão Abaixo
|
CChartObjectArrowLeftPrice
|
"Left price" (preço a esquerda)
|
CChartObjectArrowRightPrice
|
"Right price" (preço a direita)
Descrição
Classe "Setas com código fixo" fornece acesso às propriedades do objeto.
Declarações
|
class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;
Título
|
<ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
Métodos de classe
|
Create
|
|
Cria um objeto gráfico específico
|
Propriedades
|
|
"Stub" para o método de mudança do código
|
Entrada/saída
|
|
virtual Type
|
Método virtual de identificação
