Setas com código fixo

Classes "Setas com código fixo" servem para o acesso simplificado às propriedades dos seguintes objetos gráficos:

Nome da classe

Nome do objeta tipo Seta

CChartObjectArrowCheck

"Arrow Check" (Verificar Seta)

CChartObjectArrowDown

"Arrow Down" (Seta Abaixo)

CChartObjectArrowUp

"Arrow Up" (Seta Acima)

CChartObjectArrowStop

"Arrow Stop" (Seta Parar)

CChartObjectArrowThumbDown

"Good" ("Big finger up") - Sinal Positivo com Dedão Acima

CChartObjectArrowThumbUp

"Bad" ("Big finger down")- Sinal Negativo com Dedão Abaixo

CChartObjectArrowLeftPrice

"Left price" (preço a esquerda)

CChartObjectArrowRightPrice

"Right price" (preço a direita)

Descrição

Classe "Setas com código fixo" fornece acesso às propriedades do objeto.

Declarações

   class CChartObjectArrowCheck      : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowDown       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowUp         : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowStop       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbDown  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbUp    : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowLeftPrice  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Título

   <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria um objeto gráfico específico

Propriedades

 

ArrowCode

"Stub" para o método de mudança do código

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

