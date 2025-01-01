Setas com código fixo

Classes "Setas com código fixo" servem para o acesso simplificado às propriedades dos seguintes objetos gráficos:

Nome da classe Nome do objeta tipo Seta CChartObjectArrowCheck "Arrow Check" (Verificar Seta) CChartObjectArrowDown "Arrow Down" (Seta Abaixo) CChartObjectArrowUp "Arrow Up" (Seta Acima) CChartObjectArrowStop "Arrow Stop" (Seta Parar) CChartObjectArrowThumbDown "Good" ("Big finger up") - Sinal Positivo com Dedão Acima CChartObjectArrowThumbUp "Bad" ("Big finger down")- Sinal Negativo com Dedão Abaixo CChartObjectArrowLeftPrice "Left price" (preço a esquerda) CChartObjectArrowRightPrice "Right price" (preço a direita)

Descrição

Classe "Setas com código fixo" fornece acesso às propriedades do objeto.

Declarações

class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowDown : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowUp : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowStop : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowThumbDown : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowThumbUp : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowLeftPrice : public CChartObjectArrow;

class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Título

<ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Métodos de classe

Create Create Cria um objeto gráfico específico Propriedades ArrowCode "Stub" para o método de mudança do código Entrada/saída virtual Type Método virtual de identificação

