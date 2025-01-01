Frecce con codice fisso
"Frecce con codice fisso" sono classi per l'accesso semplificato alle proprietà dei seguenti oggetti grafici:
Nome della classe
Nome dell'oggetto freccia
CChartObjectArrowCheck
"Arrow Check"
CChartObjectArrowDown
"Arrow Down"
CChartObjectArrowUp
"Arrow Up"
CChartObjectArrowStop
"Arrow Stop"
CChartObjectArrowThumbDown
"Good" ("Pollice su")
CChartObjectArrowThumbUp
"Bad" ("Pollice giu")
CChartObjectArrowLeftPrice
Freccia "Prezzo a sinistra"
CChartObjectArrowRightPrice
Freccia "Prezzo a destra"
Descrizione
"Frecce con codice fisso", classi che forniscono l'accesso alle proprietà dell'oggetto.
Dichiarazioni
|
class CChartObjectArrowCheck : public CChartObjectArrow;
Titolo
|
<ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Create
|
|
Crea l'oggetto grafico corrispondente alla classe
|
Proprietà
|
|
"Stub" per il metodo del cambio di codice del simbolo
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo virtuale di identificazione
