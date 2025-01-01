DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ArrowsArrows with fixed code 

Frecce con codice fisso

"Frecce con codice fisso" sono classi per l'accesso semplificato alle proprietà dei seguenti oggetti grafici:

Nome della classe

Nome dell'oggetto freccia

CChartObjectArrowCheck

"Arrow Check"

CChartObjectArrowDown

"Arrow Down"

CChartObjectArrowUp

"Arrow Up"

CChartObjectArrowStop

"Arrow Stop"

CChartObjectArrowThumbDown

"Good" ("Pollice su")

CChartObjectArrowThumbUp

"Bad" ("Pollice giu")

CChartObjectArrowLeftPrice

Freccia "Prezzo a sinistra"

CChartObjectArrowRightPrice

Freccia "Prezzo a destra"

Descrizione

"Frecce con codice fisso", classi che forniscono l'accesso alle proprietà dell'oggetto.

Dichiarazioni

   class CChartObjectArrowCheck      : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowDown       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowUp         : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowStop       : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbDown  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowThumbUp    : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowLeftPrice  : public CChartObjectArrow;
   class CChartObjectArrowRightPrice : public CChartObjectArrow;

Titolo

   <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico corrispondente alla classe

Proprietà

 

ArrowCode

"Stub" per il metodo del cambio di codice del simbolo

Input/output

 

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Vedi anche

Tipi di oggetti, Metodi di legatura oggetto, Oggetti grafici