ClassificationMetric

Calcula la métrica clasificatoria para evaluar la calidad de los datos previstos respecto a los datos reales. El método se aplica a un vector de valores predichos.

vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

);





vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

ENUM_AVERAGE_MODE mode

);

Parámetros

vect_true

[in] Vector de valores verdaderos.

metric

[in] Tipo de métrica de la enumeración ENUM_CLASSIFICATION_METRIC. Se usan los valores salvo CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION y CLASSIFICATION_ROC_AUC (que se usan en el método ClassificationScore).

mode

[in] Modo de promediación de la enumeración ENUM_AVERAGE_MODE. Se usa para las métricas CLASSIFICATION_F1, CLASSIFICATION_JACCARD, CLASSIFICATION_PRECISION y CLASSIFICATION_RECALL.

Valor retornado

Vector que contiene la métrica calculada. En el caso del modo de promediado AVERAGE_NONE, el vector contendrá valores métricos para cada clase sin promediar. (Por ejemplo, para la clasificación binaria, esto serían 2 métricas para false y true, respectivamente).

Observación sobre los modos de promediación

AVERAGE_BINARY solo tiene sentido para la clasificación binaria.

AVERAGE_MICRO: calcula métricas de forma global contando el número total de verdaderos, falsos negativos y falsos positivos.

AVERAGE_MACRO: calcula métricas para cada etiqueta y encuentra su promedio no ponderado. Esto no considera el desequilibrio de las etiquetas.

AVERAGE_WEIGHTED: calcula las métricas para cada etiqueta y encuentra su promedio ponderado según el soporte (el número de ejemplares reales para cada etiqueta). Este cálculo cambia la macro para considerar el desequilibrio de las etiquetas, lo cual puede dar como resultado una medida F que no se encuentre entre la precisión y la recuperación.

Ejemplo: