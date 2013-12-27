请观看如何免费下载自动交易
趋势指标基于两条 RSI 振荡器。在许多情况下振荡器周期可变。最终的指标非常类似于 ADX 指标和 MACD 技术指标组合在一个图表上。本指标也如同提及的两个指标那样，以同样的方式解释。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 07.06.2012 (俄语版)。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; //平滑方法 input uint ARSI_PERIOD=14; //RSI A 周期 input uint RRSI_PERIOD=14; //RSI R 周期 input uint AMA_PERIOD=5; //信号 A 周期 input uint RMA_PERIOD=5; //信号 R pe周期riod input uint sMAD_PERIOD=21; //直方图信号周期 input uint MPhase=15; //平滑参数
