MARSICD - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2204
(18)
marsicd.mq5 (12.72 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
实际作者:

John Q. Aimsson

趋势指标基于两条 RSI 振荡器。在许多情况下振荡器周期可变。最终的指标非常类似于 ADX 指标和 MACD 技术指标组合在一个图表上。本指标也如同提及的两个指标那样，以同样的方式解释。 

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 07.06.2012 (俄语版)。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

输入参数:

//+----------------------------------------------+
//|  Indicator input parameters                  |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; //平滑方法
input uint ARSI_PERIOD=14;              //RSI A 周期
input uint RRSI_PERIOD=14;              //RSI R 周期
input uint AMA_PERIOD=5;                //信号 A 周期
input uint RMA_PERIOD=5;                //信号 R pe周期riod
input uint sMAD_PERIOD=21;              //直方图信号周期
input uint MPhase=15;                   //平滑参数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/968

