实际作者:

John Q. Aimsson

趋势指标基于两条 RSI 振荡器。在许多情况下振荡器周期可变。最终的指标非常类似于 ADX 指标和 MACD 技术指标组合在一个图表上。本指标也如同提及的两个指标那样，以同样的方式解释。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 07.06.2012 (俄语版)。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

输入参数:

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

MARSICD