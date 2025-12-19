Fan sayfamıza katılın
Gerçek yazar:
John Q. Aimsson
Dönemleri genellikle farklı olabilen iki RSI göstergesine dayalı bir trend göstergesi. Ortaya çıkan gösterge, tek bir grafik üzerinde birleştirilmiş ADX ve MACD teknik göstergelerine çok benzer ve okumalarının yorumlanması, bu göstergelerin okumalarının yorumlanmasına benzer.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 07.06.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Girdi parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // Ortalama alma yöntemi input uint ARSI_PERIOD=14; // RSI dönemi A input uint RRSI_PERIOD=14; // RSI R dönemi input uint AMA_PERIOD=5; // Sinyalleşme süresi A input uint RMA_PERIOD=5; // Sinyalleşme süresi R input uint sMAD_PERIOD=21; // Histogram için sinyal periyodu input uint MPhase=15; // Yumuşatma parametresi
Şekil 1 MARSICD göstergesi.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/968
