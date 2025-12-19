Kod TabanıBölümler
MARSICD - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
marsicd.mq5 (12.8 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
Gerçek yazar:

John Q. Aimsson

Dönemleri genellikle farklı olabilen iki RSI göstergesine dayalı bir trend göstergesi. Ortaya çıkan gösterge, tek bir grafik üzerinde birleştirilmiş ADX ve MACD teknik göstergelerine çok benzer ve okumalarının yorumlanması, bu göstergelerin okumalarının yorumlanmasına benzer.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 07.06.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Girdi parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // Ortalama alma yöntemi
input uint ARSI_PERIOD=14;              // RSI dönemi A
input uint RRSI_PERIOD=14;              // RSI R dönemi
input uint AMA_PERIOD=5;                // Sinyalleşme süresi A
input uint RMA_PERIOD=5;                // Sinyalleşme süresi R
input uint sMAD_PERIOD=21;              // Histogram için sinyal periyodu
input uint MPhase=15;                  // Yumuşatma parametresi

Şekil 1 MARSICD göstergesi

Şekil 1 MARSICD göstergesi.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/968

