Gerçek yazar:

John Q. Aimsson

Dönemleri genellikle farklı olabilen iki RSI göstergesine dayalı bir trend göstergesi. Ortaya çıkan gösterge, tek bir grafik üzerinde birleştirilmiş ADX ve MACD teknik göstergelerine çok benzer ve okumalarının yorumlanması, bu göstergelerin okumalarının yorumlanmasına benzer.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 07.06.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Girdi parametreleri:

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

Şekil 1 MARSICD göstergesi.