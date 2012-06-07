Ставь лайки и следи за новостями
MARSICD - индикатор для MetaTrader 4
Изначально индикатор MARSICD это попытка совместить 2 идеи с кодобазы - индюк RSI Impoved и MaByMa... не получилось :)) в результате вышла вариация на тему MACD и ADX. Индикатор состоит из 6 частей:
Две линии RSI - актуальная и перевернутая (100-RSI), в моем примере обе с периодом 14, автор RSI Improved использовал 14 для актуальной и 7 для перевернутой. Толстые линии - две маши по индексу относительной силы в качестве фильтра, чтобы отсеять нежелательную дисперсию RSI. Серая гистограмма - разница между актуальной машей и перевернутой, красная пунктирная линия на гистограмме - усредненная дельта.
На мой взгляд индикатор имеет ряд преимуществ перед прообразами:
1. Машенька отсеивает мелкие дисперсионные колебания делая показатели рси более надежными.
2. Использование двух рси помогает определить локальный тренд.
3. эта вариация макди более чувствительная и дает видеть большинство даже локальных экстремумов, что облегчает поиск дивергенций.
4. фиксированные максимальное и минимальное значение макди...
5. машки по рси более точно определяют точки входа нежели MaByMa
Торговые стратегии по индикатору могут быть разными - принципы анализа те же что и у macd, rsi, adx. Хорошо дополняется параболической системой, стохастиком, объемами. вот как-то так.. сильно прошу не плеваться и тухлые помидоры не кидать - это мой первый опыт в mql.
